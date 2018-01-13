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ЛНР: украинские снайперы обстреляли дома мирных жителей
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Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"По информации от местных жителей садоводческого товарищества "Зеленая Роща", сегодня в 4.30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно", — рассказал Филипоненко.

Спикер предположил, что украинские снайперы целились в жителя одного из домов. По данным оборонного ведомства республики, у рядом стоящего дома в результате обстрела пробита стена и крыша. Филипоненко уточнил, что люди не пострадали только "по счастливой случайности".

"Садоводческое товарищество "Зеленая Роща" находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики", — заявил представитель Народной милиции.

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