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Гройсман предложил РФ вместе с флотом вернуть Крым
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Гройсман предложил РФ вместе с флотом вернуть Крым 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о готовности вернуть оставшуюся в Крыму украинскую военную технику.

>> В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли

Как сообщает издание «112.ua», во время брифинга в Мариуполе Гройсман выдвинул Путину встречное предложение: вместе с техникой вернуть и Крым.

«Готовы принять в ближайшее время», — добавил украинский премьер.

Издание отмечает, что брифинг велся на украинском языке, однако адресованное президенту России предложение Гройсман озвучил по-русски.

Накануне Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине находящуюся в Крыму военную технику. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые находятся в плачевном состоянии, так как многие годы их никто не обслуживал.

 Ещё 28 источников 
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