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Киев готовит «атаку дронов» на Крым
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В Госдуме рассказали о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которую Киев представит как акцию крымско-татарского сопротивления. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, в успешный исход атаки на Украине не верят, однако главной задачей для них является информационный шум.

«Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах «висит» американский разведчик Poseidon, который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Он отметил, что диверсия будет схожа с беспилотной атакой российской базы Хмеймим в Сирии.

Депутат также призвал не оставлять без внимания полёты Poseidon, которые дают украинским военным целеуказания по Крыму.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Впоследствии источник в Минобороны раскрыл подробности атак дронов на российские военные объекты в Сирии.

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