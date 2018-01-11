Киев готовит «атаку дронов» на Крым

В Госдуме рассказали о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которую Киев представит как акцию крымско-татарского сопротивления. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, в успешный исход атаки на Украине не верят, однако главной задачей для них является информационный шум.

«Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах «висит» американский разведчик Poseidon, который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Он отметил, что диверсия будет схожа с беспилотной атакой российской базы Хмеймим в Сирии.

Депутат также призвал не оставлять без внимания полёты Poseidon, которые дают украинским военным целеуказания по Крыму.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Впоследствии источник в Минобороны раскрыл подробности атак дронов на российские военные объекты в Сирии.