1+1: Украина уличила Россию в «мести» за биометрический контроль

Украинские пограничники заявляют, что после того, как Украина ввела биометрический контроль для россиян, российские пограничники начали без объяснения причин не пропускать на свою территорию граждан Украины.

Как сообщает «1+1», по словам первого заместителя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка, в ответ на такие «провокационные действия» украинская сторона усиливает пункты пропуска техникой и личным составом.

Российские пограничники начали без объяснений и документальных подтверждений не пропускать на свою территорию граждан Украины. Как передаёт «1+1», таких случаев стало больше после 1 января, когда Украина ввела биометрический контроль во время пересечения границы для россиян и граждан ещё 70 стран*.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств без составления соответствующих документов и объяснения причины», — рассказал журналистам первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Как отмечает телеканал, украинская сторона ожидает «увеличения количества провокаций», поэтому пункты пропуска усилили техникой и личным составом.

* Комментарий ИноТВ:

В Киеве не скрывают, что введение биометрического контроля является антироссийским шагом. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал ввести биометрический контроль на границе для слежения за «за всеми, кто въезжает из России». По его словам, сейчас у Украины «нет дипломатических отношений» с Россией, кроме контактов по «освобождению политзаключенных» и во время встреч в нормандском формате. В то же время Россия по-прежнему открыта для свободного въезда граждан Украины и строго придерживается своих международных обязательств.