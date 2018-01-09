Тень независимости: почему Украина не соскочила с «газового крючка» России

Президент Петр Порошенко объявил 2018-й "годом энергетической независимости Украины". Но факты этому противоречат: "Нафтогаз" обязали закупать российское голубое топливо. Кроме того, Россия обеспечивает соседнюю страну половиной потребляемого угля и поставляет нефтепродукты.

Игра на публику

"Мы уверенно начинаем 2018 год", — написал президент Украины в своем Twitter. Основанием для оптимизма послужило последнее решение Стокгольмского арбитража. Порошенко однозначно интерпретирует его в свою пользу и считает, что теперь Украина "соскочила с газового крючка" России.

Примечательно, что о том же он говорил в январе 2016 года. Украина обойдется без российского газа и перейдет на реверсные закупки в Словакии, Польше и Венгрии, уверял Порошенко. Спустя два года выяснилось, что полную победу на газовом фронте удастся отпраздновать лишь в 2018-м.

Практически одновременно с громким заявлением о победе над "Газпромом" Порошенко начал готовить общественное мнение к восстановлению сотрудничества с Россией. В декабре минувшего года он дал понять, что "Нафтогаз" при соблюдении определенных условий готов закупать углеводороды у "Газпрома".

Все это ради снижения тарифов "для наших людей", то есть населения Украины. Но Порошенко лишь делал хорошую мину при плохой игре — Стокгольм обязал Киев покупать российский газ.

Разрушители мифов

Решение Стокгольмского арбитража поставило Украину в достаточно сложное положение. Согласно решению суда, в 2018 и 2019 годах Киев должен закупать по пять миллиардов кубометров российского газа. Причем на 80 процентов этого объема распространяется правило "бери или плати", которое власти Украины считают обременительным и нечестным.

Таким образом, даже если Украина откажется от российского газа, Киеву все равно придется заплатить за невыбранное по контракту топливо. Получается, что "крючок" России остался, утверждает директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. При таком раскладе Киеву придется вернуться к закупке ресурсов напрямую у "Газпрома", считает эксперт. "Тем самым разрушается мифология энергонезависимости Украины от России", — резюмирует он.

С этим согласны и украинские специалисты. "Если Украина не будет исполнять решение арбитража, то здесь возможны последствия — правовые, экономические, любые другие. То есть, если мы согласились выполнять решение, мы должны закупить по меньшей мере четыре миллиарда кубометров газа у "Газпрома" в нынешнем году", — сообщил РИА Новости Украина эксперт в сфере энергетики, директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Не только газ

В очередной раз провозглашая энергонезависимость Украины от России, Петр Порошенко сводит все дело к газу. Однако Киев пока не в состоянии обойтись без российских поставок и других видов топлива.

По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году на Россию пришлось 57 процентов общего объема угольного импорта Украины примерно в 20 миллионов тонн. Также до 80 процентов необходимых нефтепродуктов Украина вынуждена закупать за рубежом. Валерий Нестеров из Sberbank CIB напоминает, что основной поставщик бензина и дизельного топлива в страну — Белоруссия (46 процентов импорта). У России тоже достаточно большая доля — почти 30 процентов.

Зависимость Украины от импорта российских энергоресурсов сохраняется. Киев в больших объемах закупает уголь и нефтепродукты, а теперь еще и обязан возобновить прямой импорт газа.

Что касается "Газпрома", то для российской корпорации неважно, закупает Украина газ на границе с Россией или перегоняет его по реверсу с запада на восток — это никак не влияет на физические объемы экспорта. Но при прямых поставках из России цены на газ для украинских потребителей снизятся.

В конечном счете "газовый крючок" может превратиться в "спасательный круг" для всей экономики Украины, считает Нестеров. В 2013 году в стране потреблялось 50,4 миллиарда кубометров газа, а в 2017-м — меньше 30 миллиардов. И произошло это, по словам эксперта, в первую очередь за счет сворачивания тяжелой промышленности.