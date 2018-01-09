Ещё
Радикалы продолжат акции против УПЦ Московского патриархата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские радикалы намерены продолжать акции против УПЦ Московского патриархата 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости

Украинская радикальная националистическая организация С14 заявила, что намерена продолжать акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщил координатор радикалов Маркиян Яциняк в интервью интернет-изданию «Обозреватель», следующие «акции» будут более масштабными и продолжительными. Он не исключил, что они будут проводиться не только в Киево-Печерской лавре.

«Возможно, будут и другие объекты, но Лавра — главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира», — отметил он.

По его словам, в радикальной организации хотят, чтобы на государственном уровне было обозначено, что УПЦ МП — это «филиал Русской православной церкви». При этом Яциняк считает, что Киево-Печерская лавра должна быть украинской и туда необходимо допустить все православные конфессии без ограничений.

8 января радикалы из C14 заблокировали Киево-Печерскую лавру.

RT на русском: последние новости
Постпред Украины: в ближайшее время подвижек в вопросе миротворцев в Донбассе не будет Постпред Украины при ООН: Киев будет вносить новые резолюции по Крыму Украина усилила охрану границ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложенную РФ «операцию» в Донбассе назвали странной
Россияне не могут оформить пенсию из-за развала СССР
Украинский паспорт оказался ценнее российского
США рассекретили план ядерного удара по СССР
Франция предложила России санкционный маневр
Видео
00:55
США потеряли секретный спутник
Наука и техника Войска
00:57
США рассекретили план ядерного удара по СССР
Армия Оружие
00:31
У бойцов «Азова» нашли летальное оружие США
В мире Армия
00:00
Горбатый кит спас женщину от акулы
Безумный мир
03:37
Егерь и ДПСники задержали друг друга
Общество Происшествия
02:03
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Шоу-бизнес
04:36
Скандальную выставку Стерджеса продлили
Новости Москвы
04:44
Впавший в кому Караченцов увидел рай
Шоу-бизнес
02:58
Симоньян назвала «главную ошибку RT»
Общество Политика
02:58
Опубликовано провокационное интервью Симоньян
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение