Радикалы продолжат акции против УПЦ Московского патриархата

Украинские радикалы намерены продолжать акции против УПЦ Московского патриархата

Украинская радикальная националистическая организация С14 заявила, что намерена продолжать акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщил координатор радикалов Маркиян Яциняк в интервью интернет-изданию «Обозреватель», следующие «акции» будут более масштабными и продолжительными. Он не исключил, что они будут проводиться не только в Киево-Печерской лавре.

«Возможно, будут и другие объекты, но Лавра — главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира», — отметил он.

По его словам, в радикальной организации хотят, чтобы на государственном уровне было обозначено, что УПЦ МП — это «филиал Русской православной церкви». При этом Яциняк считает, что Киево-Печерская лавра должна быть украинской и туда необходимо допустить все православные конфессии без ограничений.

8 января радикалы из C14 заблокировали Киево-Печерскую лавру.