Ещё
Предложенную РФ «операцию» в Донбассе назвали странной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве назвали странной предложенную Россией «операцию» в Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в ближайшее время подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, так как Россия «вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ». Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

«Совбез (ООН) был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ… Мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет», — заявил Ельченко.

По его словам, украинская позиция состоит в том, что миротворцы должны стоять на госгранице между Украиной и Россией, но Москва «этот вариант отвергает».

>> У бойцов «Азова» обнаружили американское оружие

В декабре глава МИД Украины Павел Климкин и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворцев в Донбасс.

Газета.Ru: последние новости
Прокуратура Грузии надеется на экстрадицию Саакашвили на родину На Украине завели дело о заражении жителей неизлечимой болезнью Названо число потерявших гражданство Украины в 2017 году
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне не могут оформить пенсию из-за развала СССР
Украинский паспорт оказался ценнее российского
США рассекретили план ядерного удара по СССР
Франция предложила России санкционный маневр
У Аршавиной заподозрили серьезные проблемы с психикой
Видео
00:55
США потеряли секретный спутник
Наука и техника Войска
00:57
США рассекретили план ядерного удара по СССР
Армия Оружие
00:31
У бойцов «Азова» нашли летальное оружие США
В мире Армия
00:00
Горбатый кит спас женщину от акулы
Безумный мир
03:37
Егерь и ДПСники задержали друг друга
Общество Происшествия
02:03
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Шоу-бизнес
04:36
Скандальную выставку Стерджеса продлили
Новости Москвы
04:44
Впавший в кому Караченцов увидел рай
Шоу-бизнес
02:58
Симоньян назвала «главную ошибку RT»
Общество Политика
02:58
Опубликовано провокационное интервью Симоньян
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение