Предложенную РФ «операцию» в Донбассе назвали странной

В Киеве назвали странной предложенную Россией «операцию» в Донбассе

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в ближайшее время подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, так как Россия «вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ». Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

«Совбез (ООН) был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ… Мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет», — заявил Ельченко.

По его словам, украинская позиция состоит в том, что миротворцы должны стоять на госгранице между Украиной и Россией, но Москва «этот вариант отвергает».

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В декабре глава МИД Украины Павел Климкин и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворцев в Донбасс.