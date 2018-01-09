Украинский паспорт оказался ценнее российского

Эксперты сравнили «ценность» паспортов России и Украины

Компания Henley & Partners опубликовала индекс «ценности» паспортов 200 стран мира.

Рейтинг составляется на основе количества стран, которые документ, удостоверяющий личность, позволяет посещать без получения визы.

>> ВЦИОМ выяснил отношение россиян к электронному паспорту

Так, в сегменте индекса, посвященном странам СНГ, первое место заняла Украина, с паспортом которой можно посетить 114 стран. Отмечается, что Украина значительно поднялась в рейтинге по сравнению с прошлогодним показателем в связи с введением безвизового режима со странами Шенгенской зоны в 2017 году. Второе место среди стран СНГ разделили Россия и Молдавия, загранпаспорт которых позволяет не получать визу в 110 стран.

В общем рейтинге Украина заняла 44-е место, а Россия — 48-е. Первое место в нем в течение пяти лет удерживает Германия (177 «безвизовых» стран). Второе место занял Сингапур (176), а третье разделили восемь государств — Франция, Италия, Великобритания, Япония, Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания (175).

Наименьшее количество стран, 24, могут посещать граждане Афганистана.