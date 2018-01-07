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Советника Порошенко сравнили с боевиками ИГ
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Яровая сравнила советника Порошенко с боевиками ИГ* 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Facebook

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила советника президента Украины Юрия Бирюкова, опубликовавшего видео с убийством снайпером ополченца в Донбассе, с террористами запрещенного в России "Исламского государства"*.

Ранее Бирюков разместил в Facebook запись, на которой, по его словам, украинский силовик берет на прицел, а затем стреляет в ополченца, сопроводив ролик своими комментариями.

>> Советник Порошенко высмеял гибель ополченца в Донбассе

"Видео в стиле террористов ИГИЛ* — помощники Порошенко… выкладывают в сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинский власти", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Депутат также выразила недоумение, почему в Европе еще не осознали, что "жители Донбасса — это жертвы государственного террора Украины".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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