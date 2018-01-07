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Названо число отказавшихся от гражданства украинцев
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В прошлом году из украинского гражданства вышли более 4 тыс. человек 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Почти 5,2 тысячи человек в 2017 году лишились украинского гражданства, из них 4,3 тыс. человек сами вышли из гражданства, сообщили в администрации президента Украины.

Всего было выдано указов о прекращении гражданства вследствие выхода из гражданства 4 тыс. 296 лиц. Потеряли гражданство 47 человек, также по 825 лицам указы выданы по предусмотренным международными договорами основаниям, передает ТАСС.

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В то же время в гражданство Украины было принято 957 лиц. Из них 94 человека — это лица без гражданства.

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