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На Украине потребовали признать годы СССР «оккупацией»
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На Украине потребовали признать годы СССР «оккупацией» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Украине необходима масштабная информационная работа по признанию "оккупацией" советского режима, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "5 канала".

Историк, однако, заявил, что Акт провозглашения независимости Украины при этом пересматриваться не будет. В документе говорится о неделимости и неприкосновенности территории страны.

По словам Вятровича, очень важно, чтобы предпринимались "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства".

"Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украины традиций Украинской Народной Республики", — заявил директор института.

Как заметил Вятрович, информационная работа должна "формировать преемственность нынешней Украины к УНР" и определять сущность советского периода в истории Украины.

"Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", — отметил историк.

По его мнению, 2017 год можно назвать годом "столетия начала большевистской агрессии".

УНР была образована в ходе революции в 1917 году. На тот момент она фактически не включала в себя территории Западной Украины, Крыма, территорий Донецко-Криворожской советской республики, Северной Буковины с Черновцами, Закарпатья, части Бессарабии, Одессы. Все эти земли вошли в состав Украины с 1919 по 1954 годы.

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