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Порошенко призвал помолиться за украинских военных
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Порошенко в Рождество призвал помолиться за украинских военных 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Президент Украины Пётр Порошенко, поздравляя жителей своей страны с Рождеством, призвал их помолиться за украинских военных, попросив для них сил и здоровья, сообщает RT.

«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы», — сказал он в видеообращении, записанном по случаю Рождества.

24 декабря Порошенко поздравил жителей Украины с католическим Рождеством, которое в прошлом году впервые отмечалось здесь как официальный праздник.

В своем обращении он пожелал, чтобы «духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности».

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