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В Киеве у экс-министра Крыма отобрали паспорт РФ
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СБУ задержала экс-министра здравоохранения Крыма и изъяла российский паспорт 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск", — говорится в сообщении.

Оперативники изъяли у него паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.

Ранее Служба безопасности Украины выявила среди своих сотрудников подполковника, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.

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