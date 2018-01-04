Ещё
Порошенко в «последний раз» сказал РФ «прощай»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко в очередной «последний раз» сказал России «прощай» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Сайт президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко вновь напомнил, что в прошедшем году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, и опять "окончательно попрощался" с Россией.

"Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", — написал украинский лидер в Twitter.

Это уже не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера. Аналогичное заявление Порошенко сделал в мае прошлого года после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и Российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.

На следующий день Порошенко процитировал уже строки Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…". Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе и предостерег его от "голубых мундиров" в Европе.

Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. Украинские власти далеко не раз напоминали, что это "главное достижение" страны в 2017 году. При этом статистика показывает, что украинцы пока не спешат воспользоваться возможностью попутешествовать по Европе. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза. Для сравнения: до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.

РИА Новости: последние новости
Киев строил планы по подрыву российского газопровода, заявил Грымчак Саакашвили заявил, что Порошенко и Путин "сговорились" против него Глава МИД Украины пообещал "достать" Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Дмитрия Калинина
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
«Америку ждёт внезапный коллапс»
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение