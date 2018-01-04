Жители Николаева массово заразились неизлечимой болезнью

На Украине завели дело о заражении жителей неизлечимой болезнью

Украинские правоохранители завели уголовное дело после массового заражения жителей города Николаева гепатитом А. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, что к настоящему моменту в лечебные учреждения попали 33 человека с подозрением на гепатит А, у 16 из них диагноз подтвердился.

Полиция региона начала расследование по ч.3 ст.130 УК Украины ("Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью"), назначены экспертизы.

Вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива, отмечает "Интерфакс".