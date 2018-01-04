Украинские военные обстреляли наблюдателей ОБСЕ на КПП «Марьинка»

Пункт пропуска у Марьинки в Донбассе обстреляли украинские военные. В момент обстрела на пункте пропуска находились наблюдатели ОБСЕ. Пункт пропуска был обстрелян из крупнокалиберного пулемета в момент, когда на нем скопились гражданские лица.

После этого киевские военнослужащие закрыли проход через контрольно-пропускной пункт, сообщает РИА Новости.

"Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали. Отмечаем, что в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ. Призываем миссию ОБСЕ провести тщательное расследование по факту обстрела КПВВ "Марьинка", — заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее туман помешал посетить линию соприкосновения в Донбассе главам МИД Германии и Украины. Климкин и Габриэль вылетели из Киева в Днепр (Днепропетровск), но дальше к линии соприкосновения в районе Мариуполя продвинуться не смогли.

"У нас туман — не политический, а настоящий туман", — цитирует главу немецкого внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля DPA.

Главы МИД двух стран свои намерения не оставляют. Они намерены посетить Донбасс, если позволит погода.

Погода помешала поездке, но не помешала продуктивному общению в министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, подчеркнул глава МИД Украины Петр Климкин.