Как можно так жить? — итальянец шокирован жизнью украинцев

Итальянец по имени Джильберто рассказал, что его возмущает жизнь на Украине.

Видео с возмущенным итальянцем опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Игорь Норберг. На кадрах итальянец, проживающий в украинском городе Черновцы, эмоционально размахивая руками, возмущается происходящим в стране.

«Как можно так жить? Кто организовывает вашу жизнь? Как может один человек получать 1,5 тысячи гривен пенсии, которых едва хватает на продукты, а другой ездить на машине стоимостью 150 тысяч евро?» — восклицает итальянец.

Также сочувствующий украинцам иностранец подчеркнул, что продукты в магазинах Украины стоят гораздо дороже, чем на его родине. Кроме того, Джильберто подчеркнул, что украинцы наплевательски относятся к закону.

«Украинцы наплевательски относятся к правилам парковки. В Италии водители не позволяют себе так бросать машины», — заявляет Джильберто.