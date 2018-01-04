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На Украине разыскали похищенный бюст Пушкина
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На Украине разыскали похищенный бюст Пушкина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Star61 / Creative Commons / Wikimedia

В украинском городе Чернигов обнаружили похищенные в декабре 2017 года бюсты писателей Александра Пушкина и Михаила Коцюбинского. Об этом заявил заместитель городского головы Александра Ломако, передает в четверг, 4 января, агентство «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия. Ломако добавил, что эти памятники никогда не охранялись, «ни советской, ни царской властью, ни во время независимости».

18 декабря в Чернигове обнаружили кражу стокилограммового бронзового бюста, установленного на могиле украинского писателя Михаила Коцюбинского. На месте была разбросана солома, при помощи которой злоумышленники пытались заглушить шум от падения памятника.

Помимо этого, в ночь на 31 декабря неизвестные похитили бронзовый бюст Пушкина, установленный в историческом центре города в сентябре 1900 года.

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