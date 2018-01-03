Германия выступила с инициативой по Донбассу

Глава МИД Германии призвал ввести вооруженных миротворцев в Донбасс

Миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса; Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии", заявил в среду на брифинге в Киеве глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".

"Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница", — сказал министр, которого транслировали украинские телеканалы.

Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, по мнению российского лидера, миротворческий контингент должен находитьсятолько на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

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Киев считает, что миротворцы ООН должны иметь более широкий мандат и находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.