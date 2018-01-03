Савченко пригрозила Киеву «расплатой кровью» в случае революции

Чиновники, пришедшие к власти "на крови", должны ответить за свои действия, заявила депутат Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

"Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", — сказала Савченко.

По словам депутата, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, почувствуют себя безнаказанными.

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В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Киевские власти возложили на оппонентов ответственность за гибель более 100 человек в столкновениях силовиков с радикалами на площади Независимости в Киеве. Против Януковича и других бывших чиновников были возбуждены уголовные дела.