Порошенко поделился своим «плейлистом»

Порошенко опубликовал список своих любимых песен

Украинский президент Пётр Порошенко обнародовал плейлист со своими любимыми украинскими песнями за 2017 год. Публикацию, сделанную в социальной сети Facebook, он сопроводил комментарием о том, что музыкальная индустрия Украины за прошедший год хорошо развивалась.

«Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки», — написал Порошенко.

При этом глава Украины отметил, что «самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке».

В плейлист украинского лидера вошли песни «Марш новоi армиi» группы «Вопли Видоплясова», «Тихо Прийшов тихо Пiшов» от Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы «Дахабраха» и «Перечекати» Тины Кароль.