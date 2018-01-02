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Порошенко поделился своим «плейлистом»
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Порошенко опубликовал список своих любимых песен 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com

Украинский президент Пётр Порошенко обнародовал плейлист со своими любимыми украинскими песнями за 2017 год. Публикацию, сделанную в социальной сети Facebook, он сопроводил комментарием о том, что музыкальная индустрия Украины за прошедший год хорошо развивалась.

«Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки», — написал Порошенко.

При этом глава Украины отметил, что «самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке».

В плейлист украинского лидера вошли песни «Марш новоi армиi» группы «Вопли Видоплясова», «Тихо Прийшов тихо Пiшов» от Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы «Дахабраха» и «Перечекати» Тины Кароль.

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 Ещё 8 источников 
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