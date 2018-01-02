Сердючка высказалась о запрете на фильмы РФ

Верка Сердючка выступила против запрета российских фильмов на Украине

Украинский певец Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, заявил в интервью Дмитрию Гордону, что не одобряет ограничительных мер в отношении российского кинематографа. Текст беседы опубликован на сайте телеканала "112 Украина".

"Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов, — сказал певец. — Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?".

Он отметил, что необходимо чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам.

Также, по словам Данилко, он "плохо относится" к тому, что многие российские артисты теперь не могу приехать на Украину. Певец добавил, что критерии, по которым деятелей культуры вносят в "черный список", ему не понятны.

Ранее в интервью журналу "Обозреватель" Данилко рассказал о своем отношении к предложению "лишить лицензии" артистов с Украины, выступающих в России. Тогда он сказал, что у страны есть и более серьезные проблемы, чем гастроли артистов, которым надо "кормить коллективы, обеспечивать студии, выход материалов".

"Артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", — отметил Данилко.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Согласно информации Государственного агентства Украины по вопросам кино, в "черном списке" значится уже более 600 наименований.