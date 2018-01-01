Ещё
В Днепре осквернили памятник коммунарам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радикалы в годовщину рождения Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС

Украинские радикалы в годовщину рождения своего идейного лидера Степана Бандеры осквернили в Днепре (бывший Днепропетровск) памятник борцам за установление советской власти в городе. Об этом в понедельник сообщило "Общественное радио".

На монумент нанесены надписи "позор" и "слава УПА (запрещена в РФ)", а мемориальные доски с фамилиями погибших облиты красной краской.

Ответственность за этот акт вандализм уже взяла на себя украинская праворадикальная организация "С14". Через свои ресурсы ее представители распространили заявление, что данная акция приурочена ко дню рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) Степана Бандеры.

Памятник коммунарам в Днепре был открыт в 1958 году. Монумент высотой 8,5 м представляет собой постамент с фигурами рабочего, солдата, матроса и студента. Кроме того, возле него находятся могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН.

На совести боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Они истребили более 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

ТАСС: последние новости
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе СМИ: Киев удерживает в плену еще 290 жителей ДНР
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красное море потопит Крым
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
На Украине резко повышен стаж выхода на пенсию
Россию ждет аномальный март
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение