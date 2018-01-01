Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована в "ВКонтакте".

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Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер обрадовался и начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. Молодой человек в ответ выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, после чего украинский президент бросил трубку.

Пранкеры обратились к Порошенко

По словам Лексуса, с Порошенко разговаривал он.

Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус добавил, что украинский президент был не трезв. "По голосу не совсем, ну так и я не совсем, " — пояснил пранкер.