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Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году
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Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters

Достижениями Украины в уходящем 2017 году стали безвизовый режим с Евросоюзом, ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабные ремонты дорог. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко, подводя итоги года.

«Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал он в Twitter.

К достижениям Украины её лидер отнёс первый полёт самолёта Ан-132, проведение в Киеве музыкального конкурса «Евровидение», победы украинских боксёров.

Кроме того, Порошенко напомнил об «усилении» украинской армии и освобождении пленных.

>> Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал основные достижения страны за год.

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