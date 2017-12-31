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В ГД отреагировали на ценность украинского паспорта
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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о растущей ценности украинского паспорта 

RT на русском 5 часов назад
Фото: AFP 2017 / Vladimir Simicek

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

«Порошенко стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население. Именно поэтому так расхваливает преимущества национального паспорта как возможность интегрирования в Европу. Отток «заробитчан» в страны Евросоюза позволяет не бояться официальному Киеву новых майданов — стоять будет некому», — сказал он.

Бальбек также добавил, что политика киевского режима может привести к потере самоидентичности украинского народа.

«В целом, по мнению Порошенко, украинский паспорт позволяет осуществить народную мечту — стать Европой. При этом президент Украины скромно умалчивает, что массовый выезд населения за пределы страны — это фактическая потеря национальной самоидентичности. Впрочем, сама стратегия политики украинского государства подразумевает исчезновение слова Украина в принципе», — заключил депутат.

>> Порошенко рассказал о ценности украинского паспорта

Ранее президент Украины Пётр Порошенко по случаю введения безвизового режима с ОАЭ написал в своем Facebook, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

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