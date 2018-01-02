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ВСУ перебросили танки и САУ в Донбасс
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ВСУ перебросили танки и САУ в Донбасс 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»

В ЛНР заявили, что обнаружили танки и самоходные артиллерийские установки ВСУ недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила танки и САУ украинских военных вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

«Установлено, что в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 километров от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — приводит РИА Новости слова и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаила Филипоненко.

Он добавил, что украинская сторона нарушает Минские соглашения в части размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения.

Помимо этого, Филипоненко сообщил, что в населенном пункте Попасная на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения расположены две САУ «Гвоздика».

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