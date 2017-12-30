«Героя АТО» похоронили во дворе хрущевки

Подполковника СБУ похоронили в Сумах на кладбище, которое вплотную прилегает к жилым домам.

Ликвидированный на Донбассе подполковник Службы безопасности Украины Сергей Ширков нашел свое последнее пристанище под окнами жилого пятиэтажного дома.

Участника так называемого АТО похоронили на Центральном кладбище в Сумах, вот только при просмотре кадров украинского «Пятого канала» возникает ощущение, что прощание с ним и похороны проходят прямо во дворе хрущевки.

Пятый канал Украина

Место в некрополе, которое выделили под «героев АТО», прилегает вплотную к городской застройке. И большой вопрос, кому больше претит такое «соседство»: жителям пятиэтажек, или родственникам, которые вынуждены хоронить своих близких в столь странном месте.

Пятый канал Украина

41-летний подполковник СБУ, служивший в подразделении 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, был ликвидирован 24 декабря на Донбассе во время выполнения им «боевого задания».