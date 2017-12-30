Ещё
«Героя АТО» похоронили во дворе хрущевки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Героя АТО» похоронили во дворе хрущевки 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: Пятый канал Украина

Подполковника СБУ похоронили в Сумах на кладбище, которое вплотную прилегает к жилым домам.

Ликвидированный на Донбассе подполковник Службы безопасности Украины Сергей Ширков нашел свое последнее пристанище под окнами жилого пятиэтажного дома.

Участника так называемого АТО похоронили на Центральном кладбище в Сумах, вот только при просмотре кадров украинского «Пятого канала» возникает ощущение, что прощание с ним и похороны проходят прямо во дворе хрущевки.

Пятый канал Украина

Место в некрополе, которое выделили под «героев АТО», прилегает вплотную к городской застройке. И большой вопрос, кому больше претит такое «соседство»: жителям пятиэтажек, или родственникам, которые вынуждены хоронить своих близких в столь странном месте.

Пятый канал Украина

41-летний подполковник СБУ, служивший в подразделении 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, был ликвидирован 24 декабря на Донбассе во время выполнения им «боевого задания».

ТК «Звезда»: последние новости
В Киевской области на заседании депутатов неожиданно заиграл гимн России Некоторым освобожденным из плена бойцам ВСУ грозит суд за дезертирство На границе из Европы на Украину образовались километровые очереди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили украинскому генералу
В Москве введен план «Перехват»
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Прочь из страны: куда улетают россияне
Видеоролик стал причиной увольнения учительницы в Сочи
Видео
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:47
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины
СНГ В мире
00:12
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Политика В мире
00:30
Избирательный фонд Собчак стал рекордсменом
Политика
01:28
Видеоролик стал причиной увольнения учительницы в Сочи
Образование Общество
00:59
В Крыму ответили украинскому генералу
Политика
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:59
В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом
Политика
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение