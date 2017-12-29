Украинцам запретили доступ к российским сайтам

Студентам и школьникам на Украине запретили доступ к российским сайтам

Минобразования Украины поручило ограничить доступ к российским сайтам (с расширениями «.ru» и «.ру») высшим учебным заведениям и другим организациям, находящимся в подчинении ведомства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Поручение обусловлено доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента Украины. Ограничение доступа к указанным доменным зонам должно не допустить причинение «вреда интересам Украины в информационной безопасности», говорится в указе.

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Запрет доступа к российским сайтам касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников учреждений образования на Украине.