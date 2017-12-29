Ещё
Украинцам запретили доступ к российским сайтам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине заявили о «военной уязвимости» Крымского моста
На Украине заявили о «военной уязвимости» Крымского моста

Студентам и школьникам на Украине запретили доступ к российским сайтам 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: kasjauns.iv/iv

Минобразования Украины поручило ограничить доступ к российским сайтам (с расширениями «.ru» и «.ру») высшим учебным заведениям и другим организациям, находящимся в подчинении ведомства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Поручение обусловлено доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента Украины. Ограничение доступа к указанным доменным зонам должно не допустить причинение «вреда интересам Украины в информационной безопасности», говорится в указе.

>> Украинцам запретили читать об Илье Муромце

Запрет доступа к российским сайтам касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников учреждений образования на Украине.

BFM.RU: последние новости
Во время сессии горсовета в Киевской области внезапно заиграл гимн России Обзор инопрессы. Планы вооружения Украины грозят конфронтацией с Россией Экс-премьера Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров высказался о «дебиле» мировой политики
США пытаются взять Россию в «кольцо»
Путин помог россиянам за границей
Малахов бросил вызов Бузовой
Россиянам простили долги
Видео
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
01:00
Въехавший в остановку водитель автобуса госпитализирован
Происшествия
00:53
«Чуть не задохнулись в тоннеле»: пожар в метро Петербурга
Происшествия
01:04
Актрисы рассказали о домогательствах на «Вечернем Урганте»
Шоу-бизнес
00:55
Снежная королева с обнажённой грудью
Общество
02:20
Тверская улица станет пешеходной
Новости Москвы
00:18
Кремль назвал разочарования года
Политика
04:06
Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном
Шоу-бизнес Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение