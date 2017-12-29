Обзор зарубежных СМИ: блокада Мариуполя

Керченский мост превратит Мариуполь в порт пустых пирсов

Украинское издание «Деловая столица» считает, что строительство Керченского моста приведет к блокаде Мариупольского и Бердянского портов, которые рискуют «превратится в парк ржавых кранов и пустых пирсов». Издание уверено, что судоходство по Керченскому проливу после введения моста в эксплуатацию рано или поздно будет ограничено. Произойдет это после того, как грузовое судно врежется в опору моста. Тогда навигация больших и средних грузовых судов в проливе будет либо запрещена, либо настолько формализирована, что выполнить поставленные требования будет очень сложно.

Турция гадает, как ответят США на покупку С-400 у России

Издание Habertürk сообщило, что Турция приняла «важное решение» о покупке у России комплексов С-400 «Триумф». Издание отмечает, что в ответ США могут включить компании, которые производят С-400, в санкционные списки, тогда поставки комплекса могут задержаться на неопределенный срок. По мнению автора статьи, какими бы не были ответные шаги Запада, Турция не должна «поддаваться давлению и блефу».

Россиян оставили "в заложниках"

Петр Порошенко рассказал порталу «Страна.ua», почему при обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса не был возвращен ни один россиянин. Как сообщил президент Украины, находящихся в украинских тюрьмах граждан России страна готова обменивать лишь на украинцев, которые содержатся в российских. По его словам, более 15 россиян из тюрем Украины «должны быть направлены» на обмен режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и «многих других».

«В долг»: Новый год по-украински

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил «Вестям», что каждый четвертый житель страны накроет новогодний стол и купит подарки в долг. По его словам, украинцы, которые живут на социальные выплаты, а таковых, по данным издания, более 40%, вынуждены сократить расходы на праздник из-за 35-процентного роста цен на продукты. По мнению экономиста Александра Охрименко, главным образом граждане Украины сэкономят на мясе, которое за год подорожало сразу на 40%.

Трамп — главное «событие» года

Журналист Менсур Акгюн со страниц турецкой газеты Karar заявил, что главным событием 2017 года является вступление Дональда Трампа на пост президента США. По его словам, новый американский лидер «заставил почувствовать разницу». Планы возведения стены на границе с Мексикой, миграционная реформа, ограничивающая права мусульман и, конечно, перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, по мнению журналиста, «породили серьезные трудности» для всего мира.