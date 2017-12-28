На встрече украинских депутатов заиграл гимн РФ

В Киевской области во время сессии горсовета Ирпеня внезапно заиграл гимн России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Facebook председателя горсовета Владимира Карплюка.

Гимн Украины внезапно сменился гимном России. По словам Карплюка, провокацию устроили оппоненты городской власти с целью спровоцировать конфликт в горсовете.

Карплюк подчеркнул, что депутаты допели гимн Украины несмотря на музыкальное сопровождение.

Также председатель горсовета сообщил, что депутаты обратились в СБУ с просьбой расследовать происшествие.

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