Аваков прокомментировал увольнение своей помощницы

Аваков прокомментировал увольнение своей 25-летней помощницы

Глава МВД Украины Арсен Аваков похвалил Анастасию Дееву за то, что та «с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы».

Кабмин Украины уволил 25-летнего заместителя министра внутренних дел страны по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. По данным СМИ, девушка написала заявление по собственному желанию.

Увольнение Анастасии Деевой в своем микроблоге в Twitter прокомментировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он похвалил девушку за то, что та «с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы». При этом министр внутренних дел Незалежной не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!», — написал Аваков.

Анастасия Деева была назначена заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, когда ей было 24 года. При этом местные СМИ отмечали, что назначение проходило с нарушением процедуры, так как девушка не могла обладать десятью годами стажа, необходимыми для этой должности. Широкую популярность Деева получила не благодаря своей работе, а из-за распространения эротических фотоснимков, на которых она позировала обнаженной.