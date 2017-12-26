Российские наблюдатели могут вернуться в Донбасс

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В МИД России не исключили возвращения российских офицеров в СЦКК 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России не исключают, что российские офицеры смогут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД Григорий Карасин.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», — сказал Карасин в интервью «Коммерсанту».

При этом он отметил, что для этого должен быть международно утверждённый кодекс отношения к российским офицерам.

«Я думаю, что это теоретически возможно», — добавил дипломат.

>> Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров

19 декабря российские офицеры из СЦКК покинули Украину.

23 декабря Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

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