Президент на крючке: Европа шантажирует Порошенко

"Как ваш бизнес, мистер Бонд?" — "Еле выживаю, мистер Чанг". Под этим ответом агента 007 из фильма "Умри, но не сейчас" полностью подписалась бы нынешняя украинская власть.

Да, она выживает, но Новый год, судя по всему, будет встречать в мрачном настроении. Последние несколько недель новости для украинской власти были сплошь огорчительными.

Был ожидаемо проигран Стокгольмский арбитраж, и теперь Нафтогаз вынужден выплатить Газпрому примерно два миллиарда долларов плюс 600 тысяч "зеленых" за каждый день просрочки. То есть выигрыш, конечно, объявили в Киеве перемогой — но в рамках логики "Газпром требовал куда больше, так что мы молодцы".

Реформаторская деятельность тоже хромает. По данным Центра Разумкова, ни одна из шести предложенных властями крупных реформ (образовательная, медицинская, пенсионная, земельная, судебная и приватизация) не имеет поддержки более 26% граждан.

Неудивительно, что "улица" Петром Порошенко проиграна начисто — в декабре на Украине прошли массовые антиправительственные акции под руководством неуловимого международного деятеля Михаила Саакашвили. Несмотря на то что экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы не смог заручиться поддержкой украинской оппозиции и Запада, а также совершил целый ряд ошибок, размах его акций (особенно по сравнению с организованным Порошенко "Кофемайданом") показал, что Петр Порошенко теряет электоральную базу.

Самым же неприятным моментом для Петра Алексеевича стала потеря доверия со стороны западных спонсоров. Отчаявшиеся добиться послушания украинского лидера, американцы и европейцы перешли в диалоге с ним на язык шантажа. И главным инструментом стал единственный триумф Порошенко — безвиз.

Собственно, сама операция по введению безвизового режима в ЕС для украинцев изначально состояла в том, чтобы, выражаясь языком китайских стратагем, обменять кирпич на яшму. В том ограниченном виде, в котором он был представлен Украине, безвиз не особенно накладен для Евросоюза (по факту — украинцам разрешили тратить свои деньги в ЕС в упрощенном порядке). Для украинских же властей он имел колоссальную пропагандистскую ценность. Они стали позиционировать это не бог весть какое достижение чуть ли не как суперприз Майдана и, самое главное, доказательство поддержки Западом нынешнего украинского режима.

Этим Киев успешно самонасадился на крючок. Вводя безвиз, Брюссель сделал оговорку о возможности отмены этого режима в случае, если Украина будет вести себя "нехорошо". И сейчас, когда Петр Алексеевич ведет себя именно так, Евросоюз начинает дергать за крючок. Так, посол Франции на Украине Изабель Дюмон уже заявила, что страну могут лишить безвиза, если Петр Порошенко не прекратит атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) — подконтрольный Западу орган, занимающийся выявлением коррупционных схем на Украине.

Для Порошенко лишение безвиза будет смерти подобно — по крайней мере, в политическом плане. Улица обвинит его в сливе достижений Майдана, а элитарные противники увидят в отмене этого режима сигнал Запада о том, что нынешний украинский президент лишен "крыши". После чего создание антипорошенковской коалиции из числа олигархов, амбициозных политиков и информационного тарана в виде того же Михаила Саакашвили станет реальностью.

Допустить этого Петр Алексеевич не может, поэтому он вынужден будет идти на уступки западным партнерам (вплоть до возможной отставки своего кума — генпрокурора Юрия Луценко, который и возглавлял атаку на НАБУ). Причем послабления будут не только в вопросах бюро: весьма вероятно, что западные партнеры будут использовать крючок безвиза и в других аспектах.

В России, конечно, хотели бы, чтобы западные партнеры использовали крючок и для принуждения Петра Порошенко к исполнению Минских соглашений. Однако не всегда наши желания совпадают с западными потребностями.

Какие-то подвижки на пути реализации Минска, конечно, есть — завтра, 27-го числа, должен состояться долгожданный обмен пленными. Однако принуждение Порошенко к выполнению политических и военных пунктов соглашения маловероятно. Во-первых, потому, что это категорически неприемлемо для самого украинского президента, даже под угрозой шантажа. Он еще может смириться с каким-то ограничением коррупционной деятельности — все не украдешь. Однако продолжение войны в Донбассе, наличие глубокого идеологического раскола в обществе, накачка образа "внешнего врага" и позиционирование страны как русофобского форпоста являются необходимыми условиями для существования нынешнего украинского режима.

Минск же подразумевает не только завершение гражданской войны в Донбассе, но и переформатирование украинского государственного проекта в широкую федерацию. В таком формате нынешняя украинская политэлита существовать не сможет.

Во-вторых, сам Запад не будет требовать от Петра Алексеевича таких жертв, поскольку даже там далеко не все считают их необходимыми. Часть элит (прежде всего, европейских) считает необходимым закачивать балаган и начинать процесс нормализации отношений с Москвой. Принуждать Порошенко прекращать обстрелы, вводить миротворцев по российско-немецкой формуле (только для охраны миссии ОБСЕ) и тому подобное.

Другая же часть (та, которая продавила разрешение Трампа продавать американское летальное оружие Киеву) требует продолжения банкета, особенно ближе к марту 2018 года — под президентские выборы в России.

Для Порошенко перезапуск войны в нужный момент может оказаться последним "окном возможностей" для сохранения власти. Впрочем, нет никаких гарантий, что, развязав его руками новую войну, те же американские кураторы не сдадут его по требованию европейских партнеров. Поэтому больше всех в данной ситуации рискует сам Петр Алексеевич — он практически со всех сторон обложен опасностями и врагами, внутренними и внешними.

В свете всего вышесказанного случайный хит Порошенко "Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы" звучит своеобразной горькой самоиронией.