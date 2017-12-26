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Саакашвили пригрозил спеть песню для СБУ
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Саакашвили пригрозил спеть песню для СБУ 

Рамблер 6 часов назад

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что споет сотрудникам Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее политик был вызван в СБУ для допроса и предоставления образца своего голоса. Саакашвили отказался идти на допрос из-за найденных в повестке нарушений, а требование ведомства назвал «комедией».

«Я им спою такую песню, что будет долго помниться», — пообещал он.

По словам Саакашвили, СБУ хочет «отобрать» образец его голоса для истории, хотя могла сделать это, отправив запрос в Белый дом, ООН или администрацию президента Грузии. Также он подчеркнул, что готов принять участие в любых следственных действиях, если будет знать, на что именно его «приглашают».

В начале декабря Михаила Саакашвили задержали бойцы специального подразделения СБУ «Альфа» в рамках уголовного дела по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Позже сторонники освободили бывшего президента и губернатора, выломав дверь конвойного автомобиля, а затем он снова был задержан в квартире своего соратника, но суд отказался поместить его под домашний арест и отпустил.

 Ещё 12 источников 
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