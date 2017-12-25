«Газпром» включил счетчик Украине

В «Газпроме» крайне удивлены реакцией Украины по итогам газового спора

В «Газпроме» заявили, что пока не получили от «Нафтогаза Украины» $2 млрд за поставку газа, которые присудил Стокгольмский арбитраж. При этом за три дня накопилось уже $1,8 млн штрафа. И украинская сторона, судя по всему, платить не собирается. Аналитики считают, что в «Нафтогазе» надеются на то, что следующее решение по контракту на транзит газа, будет в их пользу.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с исполнением украинской стороной решения Стокгольмского арбитража по иску концерна к «Нафтогазу Украины» по десятилетнему газовому контракту 2009 года.

В «Газпроме» считают странными заявления президента Украины Петра Порошенко об «исторической победе „Нафтогаза“ над „Газпромом“ в Стокгольмском арбитраже». Порошенко также посчитал, что этот вердикт позволил Украине «соскочить с газового крючка и получить настоящую энергетическую независимость».

«Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайне мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража. Потому что, прежде всего, основные положения контракта признаны действительными. Более того, «Нафтогаз Украины» должен немедленно заплатить $2,019 млрд, и за неоплату каждый день будет начисляться штраф — пени в размере более $600 тыс.», — сказал Медведев журналистам.

Он также отметил, что ранее, в рамках «зимнего пакета», часть требований «Газпрома» уже была удовлетворена в размере $3,1 млрд По его словам, общая сумма по этому спору, которую должна получить российская компания в общей сложности составит $5,1 млрд

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Зампред правления также подчеркнул, что, в отличие от заявлений украинской стороны, положение «бери или плати» не было отменено. По двум оставшимся годам определен уровень take-or-pay в размере 80% от 5 млрд куб. м годовых объемов.

Тот факт, что и требования «Газпрома» не были удовлетворены в полном объеме (по данным «Нафтогаза», российская сторона хотела получить $56 млрд), Медведев объяснил гуманностью суда.

«Говоря же о том, почему только частично применяется правило take-or-pay. Если бы оно было применено в полной мере, это бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз Украины», но и, пожалуй, всей украинской экономики. Видимо арбитраж все-таки учел эту ситуацию, что применение полного take-or-pay просто было бы невозможно ни для НАК «Нафтогаз», ни для Украины», — сказал он.

Пока «Газпром» не получил ни денег, ни штрафа за просрочку. За три дня штраф составил 1,8 млн, подсчитал топ-менеджер газового концерна.

«Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен. А то, как это представляет украинская сторона, что называется «плюй в глаза — все Божья роса», — резюмировал он.

Но, судя по всему, «Нафтогаз» платить ни два миллиарда, ни штраф, не собирается. Журналист украинского издания «Страна.ua» задал «Нафтогазу» в Facebook соответствующий вопрос и получил ответ: «За полученный товар платят только трусы».

Аналитики не верят в то, что украинская сторона оперативно выплатит «Газпрому» сумму, указанную в решении Стокгольмского арбитража.

Суд еще не принял решения по встречному иску «Нафтогаза» к «Газпрому» с требованием оплатить $16 млрд в счет повышенной комиссионной платы за транзит газа и компенсации за якобы имеющие место недопоставки газа по транзитному договору, напоминают в Sberbank CIB. Ожидается, что решение будет вынесено к 28 февраля.

«Мы также не исключаем, что решение по компенсации за транзитные поставки в начале следующего года может быть вынесено в пользу «Нафтогаза», и, возможно, это позволит полностью компенсировать присужденные в пятницу «Газпрому» $2 млрд», — полагают они.

Напомним, что 22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) объявил решение разбирательства по спору, инициированному «Газпромом» в отношении «Нафтогаза Украины».

Арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы. «Нафтогазу» удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за тыс. кубометров.

«Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил 1,8 млрд долл. на закупках газа, приобретенного в 2014-2015 годах», — сообщает компания.

При этом, суд обязал Украину покупать в 2018-2019 году у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа в год и выплатить «Газпрому» просроченную задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд За каждый день просрочки будет взиматься 0,03%.