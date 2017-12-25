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Украина спаслась от банкротства
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Украина спаслась от банкротства 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters

Полное удовлетворение иска «Газпрома» разорило бы и «Нафтогаз», и Украину. Об этом заявил заместитель председателя правления российского газового концерна Александр Медведев, передает РИА «Новости».

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, оставив условие take or pay для 80% от этого объема — 4 млрд кубометров.

>> Украина не может без "Газпрома"

В «Нафтогазе» заявили, что украинская сторона выиграла арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

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