В Киеве вывесили плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

Украинские националисты вывесили на стене торгового центра «Глобус» в центре Киева плакат с надписью «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию». Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает «Украинская правда».

На фотографиях и видеозаписях в соцсетях видно, что транспарант развернули несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках.

На Крещатике в это время проходит акция сторонников президента страны Петра Порошенко. Как отмечает издание, на мероприятии собрались несколько сотен человек.

Между участниками время от времени возникают словесные перепалки. ТАСС передавал, что между ними и бойцами батальона «Азов» произошла стычка.

Авторы плаката «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» отсылают к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, который заканчивал школу в Молдавии (Гагаузия — один из регионов страны).