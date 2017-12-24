Ещё
В Киеве «отправили» «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве вывесили плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: «Национальный корпус»

Украинские националисты вывесили на стене торгового центра «Глобус» в центре Киева плакат с надписью «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию». Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает «Украинская правда».

На фотографиях и видеозаписях в соцсетях видно, что транспарант развернули несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках.

На Крещатике в это время проходит акция сторонников президента страны Петра Порошенко. Как отмечает издание, на мероприятии собрались несколько сотен человек.

Между участниками время от времени возникают словесные перепалки. ТАСС передавал, что между ними и бойцами батальона «Азов» произошла стычка.

Авторы плаката «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» отсылают к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, который заканчивал школу в Молдавии (Гагаузия — один из регионов страны).

Lenta.ru: последние новости
Кличко прокомментировал отношения между Россией и Украиной Саакашвили призвал держаться подальше от «кофемайдана» Порошенко Словакия арестовала газ для Украины
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убит Дато Панкисский
К чему приведёт демографический кризис на Украине
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Украинский военный попросился в Россию
Названы самые сексуальные женщины России
Видео
01:26
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
В мире
03:10
Раскрыты подробности завещания Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:37
В Интерполе прокомментировали инцидент с Яценюком
В мире Украина
00:37
КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
В мире Конфликты
01:00
Полонский назвал Навального отстоем
Политика
01:56
Кадыров сообщил о переброске террористов в Чечню
Политика
00:54
В Госдуме отреагировали на блокировку аккаунтов Кадырова
Политика
02:15
Рождественская песня оказалась не рождественской
В мире Европа
02:32
На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
Украина В мире
01:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение