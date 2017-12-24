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На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
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На въезде на Украину из ЕС образовались километровые очереди из автомобилей 

РИА Новости 43 минуты назад

Очереди из автомобилей образовались на границе на въезд на Украину со стороны стран Европейского союза, в частности Словакии и Польши, причиной стало возвращение работающих за границей украинцев на рождественские и новогодние праздники, сообщил в воскресенье пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С украинской стороны очередей нет. Это (очереди — ред.) наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. На КПП "Ягодин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегинях", имеется в виду на въезд на Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину.

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