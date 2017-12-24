Ещё
Украинские военные отвоевали право на трехразовое питание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские силовики отвоевали в суде право на трехразовое питание 

ТК «Звезда» 2 часа назад

Военнослужащие 24-й бригады ВСУ добились в суде права на трехразовое питание.

Народный депутат Игорь Васюник сообщил, что постановлением суда во Львове 21 декабря оставлено без изменений постановление суда первой инстанции, признавшего право украинских военнослужащих на трехразовое питание.

По его словам, командиров воинских частей на Украине даже хотели штрафовать за то, что они за счет государства кормили военных трижды в день.

«Наши военные-таки научились в судах отстаивать свои права против абсурдных решений или халатности высшего руководства! «Железная» 24 бригада отстояла во всех судебных инстанция законное право для всех военнослужащих, которые служат (находятся на ротации) в воинских частях в особый период, на трехразовое питание», — сообщил нардеп.

Руководители Западного территориального управления аудита Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины заявили, что командиры «железной» бригады не имели право кормить военнослужащих три раза в день, когда должны были только один раз. Они обвинили 24-ую бригаду в растрате почти 5 млн гривен.

ТК «Звезда»: последние новости
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся Суд Словакии арестовал украинский газ Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва не готова отказаться от России
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
«Если русские придут, мы наложим в штаны»
Видео
00:37
КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
В мире Конфликты
02:32
На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
Украина В мире
01:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Общество Новости Москвы
00:25
Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали
Политика Европа
00:40
Украинские военные отвоевали право на трехразовое питание
Украина Армия
04:28
Захарова вновь поставила США «на место»
Политика
00:36
Найден похожий на пропавшую подлодку объект
Происшествия Армия
00:56
На конкурсе «Мисс Америка» случился скандал
В мире
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение