В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка по запросу России

Никаких препятствий для передвижения бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола не существует. Об этом заявили в пресс-службе украинского МВД.

> > Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Как сообщает ведомство, при рассмотрении обращения России об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола оно было признано необоснованным.

«Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует», — говорится в заявлении.

Отмечается, что международная организация уголовной полиции «определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка».

Ранее стало известно, что Яценюк был задержан в аэропорту Женевы по запросу России.

По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре его отпустили.

В конце апреля Яценюк выразил уверенность, что Россия не добьётся его ареста.