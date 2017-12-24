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Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
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Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся 

ТК «Звезда»
Фото: Reuters Staff / Reuters

Владимир Кличко заявил, что скоро Украина и Россия снова подружатся, после чего украинская экономика начнет бурно расти.

Брат киевского мэра Виталия Кличко, боксер Владимир Кличко уверен в том, что отношения «братских народов России и Украины» скоро улучшатся, пишет издание «Обозреватель.ua».

«Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны»,

— сказал он.

Тем не менее заявил, что одна страна напала на другую, а вторая «была вынуждена защищаться». Кроме того, по его словам сейчас Украина находится в фазе становления, и выразил надежду, что после утверждения мира экономика страны начнет бурно расти.

Ранее «Звезда» писала, что брат спортсмена Виталий Кличко исполнил свою детскую мечту и ненадолго стал водителем автобуса.

По его мнению единственная проблема, по которой в стране происходит стагнация экономики, это «стрельба на востоке». Как очень правильно говорят: «худой мир лучше доброй войны», добавил Кличко.

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