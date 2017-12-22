«Я много врал вам с 2014 года»

«Эксперт по АТО» опубликовал признание об Украине, очернении России и русском языке

Называющий себя "экспертом по АТО" украинец Алексей Арестович признался, что не является патриотом Украины, а с 2014 года "много врал" о Донбассе и России.

Арестович опубликовал в Facebook признание, что за время войны на Украине неоднократно искажал информацию в антироссийском ключе в угоду "пропаганде" Киева. Он заявил, что в действительности не является патриотом Украины, а поддерживает "проект объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жака Фреско". Своим ориентиром он назвал главу Tesla Илона Маска. "Поэтому "Киборгам" я предпочитаю "Через тернии к звездам", — заявил военный эксперт.

По словам Арестовича, на русском языке ему говорить более удобно, чем по-украински, поэтому он принял решение "вернуться" к нему. Он признался, что относится к актуальным для Украины после Майдана обсуждениям "исторической памяти и становлении языка" подобно тому, "как солдат смотрит на вошь". "Мне плевать на них с высокой вышки ноосферизма", — объявил украинец.

wikipedia.org / Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0 // Арестович: украинцы не смогут жить нормально ни при каком руководстве

Также Арестович нелестно высказался об украинском руководстве и самих украинцах. Он отметил, что не считает народ Украины выдающимся и видит в нем "целую серию серьезных, системных и генезисных недостатков", среди которых выделил "мелочность, истеричность и иррациональность". Эксперт выразил убеждение, что Украина не способна жить нормально ни при каком руководстве. "Вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа — вы все равно налажаете", — сказал он.

Несмотря на это, Арестович подчеркнул, что не собирается покидать Украину и продолжит работу по обучению военных и другим "гражданским обязанностям". Напомним, Арестович неоднократно высказывался в антироссийском ключе в контексте войны в Донбассе и возможного конфликта с Украиной, а также на тему Крыма и Крымского моста.