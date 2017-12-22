Ещё
«Я много врал вам с 2014 года»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эксперт по АТО» опубликовал признание об Украине, очернении России и русском языке 

ФБА «Экономика сегодня» 22 декабря 2017
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Называющий себя "экспертом по АТО" украинец Алексей Арестович признался, что не является патриотом Украины, а с 2014 года "много врал" о Донбассе и России.

Арестович опубликовал в Facebook признание, что за время войны на Украине неоднократно искажал информацию в антироссийском ключе в угоду "пропаганде" Киева. Он заявил, что в действительности не является патриотом Украины, а поддерживает "проект объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жака Фреско". Своим ориентиром он назвал главу Tesla Илона Маска. "Поэтому "Киборгам" я предпочитаю "Через тернии к звездам", — заявил военный эксперт.

По словам Арестовича, на русском языке ему говорить более удобно, чем по-украински, поэтому он принял решение "вернуться" к нему. Он признался, что относится к актуальным для Украины после Майдана обсуждениям "исторической памяти и становлении языка" подобно тому, "как солдат смотрит на вошь". "Мне плевать на них с высокой вышки ноосферизма", — объявил украинец.

wikipedia.org / Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0 // Арестович: украинцы не смогут жить нормально ни при каком руководстве

Также Арестович нелестно высказался об украинском руководстве и самих украинцах. Он отметил, что не считает народ Украины выдающимся и видит в нем "целую серию серьезных, системных и генезисных недостатков", среди которых выделил "мелочность, истеричность и иррациональность". Эксперт выразил убеждение, что Украина не способна жить нормально ни при каком руководстве. "Вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа — вы все равно налажаете", — сказал он.

Несмотря на это, Арестович подчеркнул, что не собирается покидать Украину и продолжит работу по обучению военных и другим "гражданским обязанностям". Напомним, Арестович неоднократно высказывался в антироссийском ключе в контексте войны в Донбассе и возможного конфликта с Украиной, а также на тему Крыма и Крымского моста.

ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Нажать на газ: Словакия и Италия показали отношение Европы к Украине НАТО подкинуло проблем: гражданский министр обороны ослабит "партию войны" на Украине Президент и олигарх: как Германия готовит смену власти на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины отреагировали на задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение