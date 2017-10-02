МЭРТ Украины: в будущем году коммунальные тарифы могут вырасти на 20%

Министерство экономического развития и торговли Украины предполагает, что тарифы на газ для населения в 2018 году могут вырасти на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. Соответствующий консенсус-прогноз обнародован на сайте ведомства, указывает «ПРАЙМ».

В частности, из документа следует, что в основу консенсус-прогноза ведомства заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.

При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — 17,5%. В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.