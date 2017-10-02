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МЭРТ Украины: в будущем году коммунальные тарифы могут вырасти на 20%
Министерство экономического развития и торговли Украины предполагает, что тарифы на газ для населения в 2018 году могут вырасти на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. Соответствующий консенсус-прогноз обнародован на сайте ведомства, указывает «ПРАЙМ».
В частности, из документа следует, что в основу консенсус-прогноза ведомства заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.
При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — 17,5%. В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6879 тысяч гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза. Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий.
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