Владельцы польских магазинов заподозрили украинцев в воровстве

Наплыв граждан Украины, ищущих работы и лучшей доли — так называемых "заробитчан", в Польшу все больше вызывает раздражение внутри этой страны, четыре года назад активнее других приветствовавшей "евроинтеграцию" соседей. И теперь новости Польши регулярно пополняются сообщениями о драках и криминальных историях с участием украинцев.

Очередной казус польско-украинской дружбы случился на западе страны, в городе Барлинек, где владелец супермаркета повесил на входе в торговый зал объявление с лаконичным текстом: "Внимание! Каждый гражданин Украины после прохождения кассы подлежит проверке". Объявление было написано на двух языках, причем украинский текст — с явными ошибками. Как объяснил свой поступок хозяин магазина по имени Ежи Битель, повесить такое предупреждение его заставили участившиеся случаи краж из магазина, к которым, по его мнению, причастны граждане Украины. "Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", — объяснил мотивы своего поступка Битель польским журналистам. Последней каплей стала для владельца магазина попытка украинского гастарбайтера вынести, не оплатив, две сумки с продуктами.

