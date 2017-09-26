

Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре Украины доступ к звонкам и перепискам всех клиентов оператора мобильной связи "Киевстар" в период с ноября 2013 года по март 2014 года, когда происходили события на "майдане". Об этом сообщил во вторник представитель адвокатского объединения Lawyer Association Lex & Buckler Олег Бабич

"Удовлетворено ходатайство… департамента специальных расследований ГПУ и наложен арест на имущество с запретом любым служебным и должностным лицам "Киевстара" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, сервера и другое) в части уничтожения, повреждения, изменения, переработки информации за период с 20 ноября 2013 года по 16 марта 2014 года", — говорится в решении суда, фотография которого опубликована в Facebook адвоката.



В решении суда уточняется, что арест наложен на всю информацию о входящих и исходящих сообщениях и звонках абонентов, а также о местонахождении пользователей, что стало поводом для апелляции со стороны "Киевстара". Оператор просил суд разъяснить решение, так как оно "недостаточно четкое и понятное для тех, кто должен его осуществить". Однако Печерский суд не удовлетворил ходатайство, в следствие чего "Киевстар" обратился в вышестоящую инстанцию с апелляцией.





По мнению Бабича, такое решение Печерского суда фактически открывает доступ следователям ко всему оборудованию "Киевстар" для получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке всех абонентов оператора мобильной связи. "Вместо того чтобы получать такую информацию по конкретным людям, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, прокуратура решила не заморачиваться и получила судебное решение по всем гражданам", — написал он.

Апелляционный суд Киева признал незаконным отказ Печерского суда удовлетворить апелляцию и назначил новое заседание для рассмотрения просьбы оператора разъяснить, какие именно данные попадают под арест и в распоряжение прокуратуры.