Украина запретила крымской бегунье выступать за Россию

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) выступила против ускоренного предоставления российского спортивного гражданства крымской бегунье Анне Хрипуновой. Об этом сообщил ее тренер Виктор Демидович. Его слова приводит ТАСС

Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии. Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны по решению Федерации легкой атлетики Украины Хрипунова не имеет права. Парадокс какой-то, и мы не знаем, что делать дальше, — сказал Демидович.

По словам тренера, в последний раз его подопечная выступала за сборную Украины на чемпионате Европы по кроссу, который проходил в декабре 2013 года. С тех пор спортсменка не принимала участия ни в одном соревновании под эгидой ФЛАУ.

В Федерация легкой атлетики Украины считают, что 24-летняя Хрипунова должна пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства с соблюдением трехлетнего карантина.

18 сентября Украина отказала двум россиянам в ускоренной смене спортивного гражданства — Анжелике Шевченко и Георгию Быкову.