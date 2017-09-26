Порошенко оставил украинцев без языков

Президент Украины подписал закон «Об образовании», принятый Верховной радой 5 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Сам Порошенко назвал это «одной из главных» реформ, от которой зависит будущее страны. По его словам, закон «повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе», а также гарантирует выпускникам вузов высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры на родине.

Согласно закону, с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе, все дальнейшее обучение будет проходить исключительно на украинском.

Образовательные новации вызвали раздражение ряда европейских партнеров Киева. Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия выразили обеспокоенность законом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Будапешт будет препятствовать инициативам Киева в международных организациях. «Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — заявил политик.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис из-за нового закона об образовании отменил запланированный на октябрь визит на Украину.

Порошенко поручил МИДу и министерству образования «провести необходимые консультации с европейскими партнерами», в том числе с Советом Европы, но сделал это уже после подписания закона, сообщает ТАСС.

Президент отметил также, что «Украина и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран». На фоне реакции этих самых стран заявление звучит более чем странно.