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Пьяный депутат Рады устроил дебош на ток-шоу
Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук покинул прямой эфир политического ток-шоу на телеканале Zik, поссорившись с коллегой. Об этом сообщается на сайте канала.
Парламентарий обвинил бывшего нардепа Инну Богословскую, которая тоже стала участницей шоу, в спекуляции на его заключении в СИЗО. В ответ женщина заявила, «что не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем». Что именно она сказала об аресте Мосийчука, не уточняется.
Как отмечает Zik, вероятно, Мосийчука разозлил вопрос Богословской о финансировании Радикальной партии олигархом Ринатом Ахметовым.
«Чтобы завершить, я хочу сказать, что у вас происходит спланированный эфир. Что перед эфиром Инне Германовне подошли и озвучили вопрос, это слышали мои помощники. И если бы о СИЗО сказали мужчины, а не эта женщина, то я бы ударил в лицо. Но я пожму вам руку, Инна Германовна, и я покидаю студию, потому что не могу ударить женщину, которая нанесла мне оскорбление. Я сидел в СИЗО 2,5 года и меня бросил туда режим, который вы поддерживали и за который вы голосовали», — сказал депутат и ушел.
Затем он ненадолго вернулся в студию, чтобы признаться, что перед шоу он действительно пил спиртное. «О том, что сказала Инна Германовна, это действительно соответствует действительности. Я только что приехал с приема армянского посла, как руководитель группы дружбы Армения — Украина, я пригубил шампанское, всего наилучшего», — сказал он и снова ушел.
Это не первый скандал с участием Мосийчука. В июле возле Печерского суда Киева, где началось разбирательство дела в отношении лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, Мосийчук плюнул в лицо депутату от Блока Петра Порошенко Сергею Каплину.
В сентябре 2015 года Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности и одобрила арест Игоря Мосийчука. Перед этим генпрокурор Украины представил видеодоказательства причастности Мосийчука к коррупционной деятельности. Суд арестовал Мосийчука на два месяца. Весной 2016 года Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил решение Рады. В марте того же года Мосийчук вернулся к работе в парламенте.
За несколько лет до этого, в августе 2011 года, в Киевской области работники СБУ задержали Мосийчука, обвинив его в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и в подготовке еще одной атаки в Киеве. Суд проходил с перерывами по январь 2014 года. Мосийчук в течение этого времени находился в камере предварительного заключения.
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