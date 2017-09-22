Пьяный депутат Рады устроил дебош на ток-шоу

Парламентарий обвинил бывшего нардепа Инну Богословскую , которая тоже стала участницей шоу, в спекуляции на его заключении в СИЗО . В ответ женщина заявила, «что не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем». Что именно она сказала об аресте Мосийчука, не уточняется.

Как отмечает Zik, вероятно, Мосийчука разозлил вопрос Богословской о финансировании Радикальной партии олигархом Ринатом Ахметовым

«Чтобы завершить, я хочу сказать, что у вас происходит спланированный эфир. Что перед эфиром Инне Германовне подошли и озвучили вопрос, это слышали мои помощники. И если бы о СИЗО сказали мужчины, а не эта женщина, то я бы ударил в лицо. Но я пожму вам руку, Инна Германовна, и я покидаю студию, потому что не могу ударить женщину, которая нанесла мне оскорбление. Я сидел в СИЗО 2,5 года и меня бросил туда режим, который вы поддерживали и за который вы голосовали», — сказал депутат и ушел.

Затем он ненадолго вернулся в студию, чтобы признаться, что перед шоу он действительно пил спиртное. «О том, что сказала Инна Германовна, это действительно соответствует действительности. Я только что приехал с приема армянского посла, как руководитель группы дружбы Армения — Украина, я пригубил шампанское, всего наилучшего», — сказал он и снова ушел.

В сентябре 2015 года Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности и одобрила арест Игоря Мосийчука. Перед этим генпрокурор Украины представил видеодоказательства причастности Мосийчука к коррупционной деятельности. Суд арестовал Мосийчука на два месяца. Весной 2016 года Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил решение Рады. В марте того же года Мосийчук вернулся к работе в парламенте.