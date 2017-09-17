Украинец вызвал полицию из-за русской речи кассирши

На Украине в гипермаркете между кассиром и покупателем вспыхнул конфликт из-за того, что сотрудница магазина отказалась общаться на украинском языке, заявив, что не понимает его. Об инциденте покупатель сообщил в социальных сетях.

«Я — киевлянин. И мне регулярно приходится отстаивать свое право на получение информации и обслуживания на государственном языке. Делаю это не всегда, потому что пришлось бы тратить на это все свое время, включая сон», — написал он. По версии покупателя, кассир отказалась говорить с ним по-украински. «Она нагло говорит, я не понимаю украинский. И вообще я русская», — сообщил покупатель и попытался заручиться поддержкой администратора магазина.

Однако коллеги кассира не захотели раздувать из ситуации скандал, после чего покупатель стал требовать «Книгу жалоб». Не получив ее, он счел, что такая ситуация нарушает его права и вызвал полицию.

«Приехали быстро, за минут 7. Но на месте не захотели выяснять где находится "Книга жалоб" и почему мне отказали в этом праве сотрудники магазина известной сети. Предлагали проехать в райотдел для оформления заявления, что я категорически отказал (кто здесь пострадавший, простите? И жена с маленьким ребенком уже заждались в машине). Все же приняли заявление на месте», — написал киевлянин в соцсети.

Теперь он требует разъяснений от руководства сети гипермаркетов. Мнения комментаторов этого поста разделились. Некоторые пользователи поддержали автора, но многие упрекнули в мелочности.